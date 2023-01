Iran: presidente parlamento, designeremo eserciti Europa “organizzazioni terroristiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla decisione del Parlamento dell’Unione europea sulla possibile classificazione del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) iraniane, i cosiddetti pasdaran, come organizzazione terroristica, l’Iran è pronto a prendere una risposta “immediata, risoluta e reciproca” ed a dichiarare le forze armate dei Paesi europei come organizzazioni terroristiche. Lo ha affermato, oggi, il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, nel suo discorso rivolto all’assemblea parlamentare, il Majlis, riunitosi in una sessione a porte chiuse per rispondere alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio scorso. Il piano, che comprende anche eventuali sanzioni economiche, verrà votato il prossimo 29 gennaio. La riunione del parlamento iraniano di oggi si svolge alla presenza del comandante dei Pasdaran, generale Hossein Salami, e del ministro degli Esteri, Hossein Amir Abdollahian. (segue) (Res)