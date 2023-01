Iran: presidente parlamento, designeremo eserciti Europa “organizzazioni terroristiche” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “L’ultima risoluzione ha dimostrato che i Paesi europei, sotto l'influenza di gruppi filo-sionisti, hanno fatto errori di calcolo e hanno preso una strada sbagliata contro i loro interessi nazionali”, ha dichiarato Qalibaf, aggiungendo: “Queste misure, che fanno seguito a lunghe ed estese sanzioni da parte dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, non avranno conseguenze legali così terribili contro la nazione iraniana. I gruppi filo-sionisti stanno cercando di fare una campagna di propaganda mediatica per spaventare il popolo iraniano e i Paesi indipendenti del mondo", ha aggiunto il presidente parlamentare, precisando che il popolo iraniano considera l'Irgc un membro della nazione, che ha protetto la propria sicurezza e servito i cittadini in tempi difficili come i disastri naturali e la pandemia di Covid-19. “L'Irgc è l'organizzazione antiterrorismo più unica al mondo, che ha sconfitto il gruppo terroristico dello Stato islamico nonostante il sostegno degli Stati Uniti all'organizzazione", ha proseguito Qalibaf esortando l'Europa a "liberarsi dall'influenza del regime sionista che uccide i bambini" e ad adottare una "politica saggia”. (Res)