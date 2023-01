Ue-Usa: von der Leyen, intensi negoziati su divergenze in ambito commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e gli Stati Uniti stanno portando avanti “intensi negoziati” sulle divergenze emerse in termini di politica commerciale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’emittente radiofonica tedesca “Deutchslandfunk”. “Ci sono intensi negoziati con la Casa Bianca sulle discrepanze nella politica commerciale”, ha detto la presidente, secondo cui i colloqui si concentrano, in particolare, sulle “case automobilistiche europee” in modo che ottengano “lo stesso tipo accesso al mercato statunitense del Messico e del Canada”. Von der Leyen ha dichiarato nell'intervista che sono stati compiuti “molti progressi” nei colloqui e si è detta “fiduciosa che l'industria automobilistica europea con i suoi veicoli elettrici sarà trattata allo stesso modo” degli altri due Paesi nordamericani, Canada e Messico per l’appunto, con cui gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio. (Geb)