Roma: spaccio di droga all'Esquilino, arrestate due sorelle di 62 e 58 anni

- I poliziotti del commissariato Esquilino, a Roma, hanno arrestato due sorelle di 62 e 58 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti, venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio messa in essere dalle donne, hanno predisposto dei servizi di appostamento sotto l'abitazione in via Delia. Con un escamotage gli agenti si sono introdotti nella palazzina e quando davanti al portone si sono identificati una delle due ha tentato di disfarsi della droga gettandola dalla finestra. Preventivando il possibile scenario altri operatori di polizia si erano appostati all'esterno pronti a recuperare la sostanza che è stata poi quantificata in 220 grammi di cocaina e 33 grammi di hashish. L'autorità giudiziaria dopo la convalida ha disposto l'applicarsi della misura degli arresti domiciliari. (Rer)