Lombardia 2023: Forte, Majorino critica sanità, ma non dice quale progetto propone

- "La sanità in Lombardia secondo Majorino? Bisognerebbe capire prima a quale modello si ispira e quale progetto propone. Al momento fa solo campagna elettorale". Così Monica Forte, capolista della lista "Letizia Moratti Presidente", replica al candidato del Pd, Pierfrancesco Majorino. "Ogni volta che un candidato di centrosinistra parla di sanità non va oltre la linea del Po. Dimentica sempre, con la smemoratezza di chi si vergogna del risultato, quello che succede in altre regioni governate, oggi e in passato, da coalizioni simili a quelle che propongono ora per Lazio e Lombardia", aggiunge Forte. I lombardi meritano chiarezza. Se per modello di sanità pubblica il Partito Democratico e i suoi alleati puntano alle "eccellenze" campane di De Luca, o a quelle umbre la cui giunta è caduta proprio sulla sanità, o calabresi che hanno lasciato miliardi di debiti tanto da arrivare al commissariamento in molti casi. Beh, c'è poco da star sereni", insiste la capolista. "La sanità in Lombardia va cambiata e migliorata - prosegue Forte - ma con competenza, capacità, esperienza, pragmatismo e concretezza che Letizia Moratti ha dimostrato avere nella campagna vaccinale, nelle delibere che richiamano il privato a una presa di responsabilità e nel progetto di legge concertato sui medici di base che il governo ora dovrebbe approvare per il bene dei cittadini (lasciando da parte le logiche partitiche)". "Noi della lista Letizia Moratti Presidente abbiamo le idee molto chiare su quello che si deve fare in Lombardia. Aspettiamo che Majorino si chiarisca le sue, parlando di progetti e non concentrandosi sempre e solo sulla polemica", conclude la capolista di Letizia Moratti Presidente. (Com)