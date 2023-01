Milano: furti in negozio e droga nella valigia e nella spazzola, tre arresti della Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, nell'ambito di mirati servizi predisposti dalla Questura di Milano, ha arrestato una donna per furto aggravato e due uomini per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli Agenti della 6^ Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, venerdì 20 gennaio verso le ore 15, hanno notato una donna che osservava con particolare interesse le borse e gli zaini delle persone dedite allo shopping in Corso Vittorio Emanuele, seguendole all'interno dei vari negozi e avvicinandosi a loro nel chiaro intento di asportare qualcosa. La donna, dopo svariati tentativi, è entrata in un negozio di abbigliamento, borse e accessori ed è scesa al piano interrato. Dopo pochi istanti è risalita di corsa e si è allontanata prima di essere bloccata dai poliziotti nei pressi di un bar dove è stata trovata in possesso di un marsupio contenente varie carte di credito, uno smartphone, i documenti di identità di una cittadina russa e la somma di 1.730 euro. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi contattato la vittima del furto, che si trovava ancora all'interno del negozio, che, ignara di quanto accaduto, ha riferito loro di aver riposto il marsupio su un divano mentre stava provando delle scarpe. Il marsupio è stato restituito alla cittadina russa e la donna, una cittadina bulgara di 48 anni, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, è stata arrestata. (segue) (Com)