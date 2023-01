Egitto: Tajani, risorse energetiche del Paese opportunità per diversificare approvvigionamenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse energetiche egiziane sono un’opportunità concreta per rafforzare la strategia di diversificazione degli approvvigionamenti italiani. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al “Corriere della Sera”, in concomitanza con la sua visita in Egitto, Paese da cui “l’Italia ha iniziato a importare volumi di gas”. “Vogliamo rafforzare una collaborazione economica a 360 gradi”, ha chiarito Tajani, aggiungendo: “Dobbiamo capirci meglio anche sui principali dossier politici: Libia innanzitutto. Ma c’è anche l’urgenza pressante di mitigare l’impatto dell’aggressione russa all’Ucraina, soprattutto in termini di sicurezza energetica e alimentare. Vogliamo tornare poi a ragionare sulla possibilità di una gestione congiunta e responsabile dei flussi migratori. Anche qui: la nostra proposta è aprire all’Egitto la possibilità di flussi regolari e legali a patto che siano sempre efficaci contro i traffici illegali”. Il ministro ha anche fatto riferimento ai casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. “Ribadirò che sono necessari segnali concreti per l’accertamento della verità. Sarà un tema importante nei colloqui al Cairo. Sul caso Zaki, rispettiamo la giurisdizione egiziana e auspichiamo la revoca delle misure restrittive nei suoi confronti, affinché Patrick possa tornare a Bologna a proseguire gli studi”, ha affermato.(Res)