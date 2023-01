Lazio 2023: Righini (Fd'I), in 10 anni di governo Pd diritto alla salute negato a troppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio di Fd'I, Giancarlo Righini, in una nota afferma: "Dopo dieci anni di governo del Partito democratico, in Regione Lazio la salute è spesso un diritto negato. Abbiamo assistito al depauperamento delle strutture e del servizio in provincia, senza avere una reale valorizzazione nella Capitale. La mobilità passiva che ci ricorda quei viaggi della speranza, non degni di una società moderna, le liste di attesa infinite sono il biglietto da visita con cui il centrosinistra si presenta al giudizio degli elettori. Toccherà al centrodestra - prosegue - imprimere una svolta, e Francesco Rocca è la persona giusta per farlo al meglio. Puntare sulla medicina territoriale, le cure domiciliari, investire in tecnologia e digitalizzazione, valorizzare lo straordinario patrimonio di professionalità, passione e competenze, rappresentato dagli operatori sanitari, tornare a investire nelle strutture, costruendo una rete che abbia una visione, per cui dare a ciascuna una mission, puntare a ricreare poli di eccellenza, nazionale ed internazionale, sono i punti cardine del nostro programma. Fratelli d'Italia è una garanzia di coerenza e lealtà, anche su questo". (Com)