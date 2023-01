Cina: Paese celebra Capodanno dopo allentamento restrizioni Covid, 13 mila decessi in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina festeggia oggi il Capodanno lunare senza restrizioni alla mobilità per la prima volta da tre anni e con un’ondata di infezioni da coronavirus che potrebbe aver raggiunto il picco. Le autorità cinesi hanno riferito quasi 13 mila nuovi decessi fra il 13 e il 19 gennaio, che si aggiungono ai circa 60 mila comunicati il 14 gennaio per il periodo compreso tra l’8 dicembre e il 12 gennaio. Tuttavia, l’80 per cento della popolazione potrebbe essere già stata infettata. Lo ha ipotizzato Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, sulla piattaforma “social” Weibo. Secondo l’esperto, quindi, le vacanze del Capodanno potrebbero provocare focolai in alcune aree, ma è improbabile che scatenino una nuova grave ondata a breve termine. (segue) (Cip)