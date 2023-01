Egitto-Italia: Tajani in visita a chiesa copta dove morirono 29 persone a seguito di un attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato, oggi, in visita alla cattedrale copta e alla chiesa copta di San Pietro, dove nel dicembre 2016 un attentato terroristico provocò la morte di 29 individui e il ferimento di altri 47. “Lavoriamo per rafforzare le nostre relazioni con l'Egitto e per far contare ancora di più l'Italia nell'area del Mediterraneo” ha affermato ieri Tajani sul proprio account Twitter al suo arrivo nel Paese nordafricano. Secondo il ministero dell’Interno egiziano, dietro l’attentato dell’11 dicembre 2016 vi fu un 22enne membro di un’associazione attiva in Qatar affiliata sia ai Fratelli musulmani sia al gruppo Wilayat Sinai, gruppo precedentemente noto come Ansar Beit al Maqdis, che ha cambiato nome in Stato del Sinai dopo aver giurato fedeltà al sedicente “califfato” dello Stato islamico nel novembre del 2014.(Cae)