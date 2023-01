Balneari: Turco (M5s), governo imperito a fornire soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema delle concessioni balneari il governo e la maggioranza evidenziano un cronico immobilismo. Si dimostrano imperiti a fornire soluzioni a un problema che si trascina da oltre un decennio e al quale avevamo trovato una mediazione nel corso del governo Draghi". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. Il centrodestra "prima propone l'ennesima" proroga, "poi ci ripensa e la ritratta senza fornire alcuna soluzione. Questo atteggiamento confusionario rischia di porsi contro l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, di non rispondere al dettato della direttiva europea, di creare contenziosi giuridici e soprattutto di vanificare gli impegni assunti nel Pnrr con tutte le relative conseguenze". "Nascondersi dicendo che non ci sono i tempi tecnici per completare e realizzare la mappatura delle coste è da irresponsabili - prosegue - e significa prendere ancora in giro un settore strategico, quale quello dei balneari, che attende soluzioni e certezze per far ripartire la politica degli investimenti e del rilancio economico. Il M5s continuerà a sostenere la soluzione mediata e approvata nel corso del Governo Draghi, tutelando le imprese del settore e sostenendo gli altri interessi, come quello dei consumatori e dello Stato", conclude. (Rin)