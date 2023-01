Germania: “Der Spiegel”, possibile fornitura di 19 Leopard 2A5 a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe fornire 19 carri armati Leopard 2A5 all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, sulla base di quanto appreso da proprie fonti. In particolare, fino a maggio scorso, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) disponevano di 312 Leopard 2 operativi, in varie versioni. Sul totale, 99 carri armati erano in manutenzione e uno era stato già radiato dal servizio. Dei 212 corazzati restanti, 19 Leopard 2A5 potrebbero essere forniti dalla Germania all’Ucraina. Si tratta di mezzi che la Bundeswehr utilizza durante le esercitazioni per simulare il nemico. (Geb)