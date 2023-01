Italia-Ucraina: Urso, piena cooperazione industriale, a marzo grande evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarà una piena cooperazione industriale e tecnologica per lavorare alla ricostruzione dell'Ucraina. Ho già firmato con il ministro dell'Economia un'intesa per alcuni settori industriali e commerciali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su Radio 24 commentando l'esito del recente viaggio fatto in Ucraina con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "Realizzeremo in Italia un grande evento sulla ricostruzione dell'Ucraina a marzo dopo la visita della premier Giorgia Meloni a Kiev - ha aggiunto Urso - "perché uno degli aspetti più importante è costruire un corridoio logistico-portuale che possa consentire agli ucraini di utilizzare la piattaforma logistica del Quadrante Europa di Verona e i porti di Trieste e Venezia come loro porti". (Rin)