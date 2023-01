Spagna: Arrimada, “o con Ciudadanos o con nessuno”, dure critiche a Sanchez e Feijoo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “O con Ciudadanos o con nessuno”: è la posizione espressa da Ines Arrimadas che, dopo aver lasciato la leadership del partito centrista spagnolo, in un’intervista al quotidiano “El Mundo”, traccia un quadro del suo futuro in politica. “Ho rifiutato tutte le offerte del Partito popolare. O con Ciudadanos o con nessuno”, ha affermato la politica catalana, che resta portavoce del partito al Congresso. Per Arrimadas, Ciudadanos rappresentate “l'unico progetto liberale con un centro riformista, l'unico che osa denunciare l'insostenibilità delle pensioni, l'unico che denuncia il contingentamento basco, l'unico che chiede il riaccentramento dei poteri in materia di istruzione e sanità, l'unico che osa dire che la pubblica amministrazione è troppo burocratica e che bisogna mettere in atto più criteri per controllare cosa si fa in essa, insomma è il partito dei coraggiosi, dei coraggiosi riformisti, che non si rassegnano” all’alternanza fra socialisti e popolari. “C'è una parte della popolazione spagnola, la classe media, che non riceve mai aiuti, che paga molte più tasse di quanti benefici riceve, e che vuole un partito che la rappresenti con le sue proposte e i suoi atteggiamenti, un partito anticonformista e libero che faccia non rassegnarsi a quel che accade in Spagna”, ha proseguito Arrimadas. (segue) (Spm)