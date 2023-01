Egitto-Italia: ministro Tajani ricevuto da segretario generale Lega araba, focus su stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha riferito che il vice primo ministro e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e la delegazione di accompagnamento sono stati suoi ospiti questa sera per una cena dopo il loro arrivo al Cairo. "Abbiamo discusso di questioni relative alla stabilità nella regione araba, prime fra tutte quella palestinese e la cooperazione tra Europa e mondo arabo", ha affermato su Twitter Aboul Gheit, aggiungendo: "L'Italia svolge un ruolo rilevante nel Mediterraneo e non vedo l'ora di rafforzare le nostre relazioni". Dal canto suo, Tajani, giunto oggi in Egitto per una visita di due giorni, ha fatto sapere: "Sono arrivato a Il Cairo. Lavoriamo per rafforzare le nostre relazioni con l'Egitto e per far contare ancora di più l'Italia nell'area del Mediterraneo. Naturalmente affronteremo anche i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki".(Cae)