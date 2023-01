Business news: Cathay Pacific, Hong Kong sollecita risoluzione disputa sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong si è esposto per sollecitare la risoluzione della disputa tra la dirigenza della compagnia aerea Cathay Pacific e l’unione sindacale dell’equipaggio, che rischia di danneggiare lo status dell’ex colonia britannica come snodo aeroportuale. A rompere il silenzio è stato l’Ufficio trasporto e logistica in una dichiarazione al quotidiano “South China Morning Post”. Nel testo s’invita la dirigenza della linea aerea ad aprire un canale di dialogo con il sindacato per risolvere le questioni in sospeso, in particolare quelle riguardanti il livello di personale necessario a mantenere stabili i servizi di volo durante le vacanze per il Capodanno lunare. L’ufficio ha anche incoraggiato l’intera industria dell’aviazione civile a collaborare per la ripresa del settore. Il governo di Hong Kong ha acquisito una quota del 6,5 per cento nella linea aerea per circa 5 miliardi di dollari dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. (Cip)