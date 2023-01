Business news: Usa, vendite al dettaglio in calo dell'1,1 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti si sono contratte dell'1,1 per cento nel mese di dicembre, più di quanto atteso dagli analisti. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, che riflettono le conseguenze dell'inflazione sui consumi. Gli statunitensi, in particolare, hanno speso meno per l'acquisto di auto, carburanti e mobili. Sono invece rimaste su livelli alti le spese per regali, pasti fuori e biglietti per spettacoli o eventi sportivi. (Was)