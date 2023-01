Business news: Algeria, esportazioni non-idrocarburi in aumento del 36 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Algeria, esclusi gli idrocarburi, hanno raggiunto il valore di 6,06 miliardi di dollari da gennaio a novembre 2022, in aumento del 36 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. E’ quanto emerge dai dati forniti dal vicedirettore presso il ministero del Commercio incaricato del monitoraggio e della promozione delle esportazioni, Abdellatif el Houari. L’obiettivo per il 2024 è di raggiungere i 15 miliardi di dollari di esportazione dei prodotti diversi dagli idrocarburi. El Houari ha affermato che i prodotti algerini sono stati esportati in 147 Paesi, principalmente europei, in particolare Francia, Italia e Germania, nonché dell'Africa occidentale, insieme Mali, Niger, Tunisia, Senegal e Ghana. In particolare l’Algeria ha esportato fertilizzanti per 1,7 miliardi di dollari (in aumento del 28 per cento), cemento con 400 milioni di dollari (in aumento del 93 per cento), ferro e acciaio con 500 milioni di dollari (in aumento del 30 per cento). I dati mostrano l’emergere del settore dei "prodotti per la pulizia", che ha movimentato un milione di dollari. (Ala)