Business news: indiana ReNew Power studia progetto impianto produzione idrogeno verde in Egitto

20 luglio 2021

- La società indiana ReNew Power, filiale del ReNew Energy Global, quotata a New York, sta studiando opportunità per l’espansione nel settore dell’idrogeno verde in India, Egitto e altrove. Lo ha affermato il presidente e amministratore delegato della società, Sumant Sinha in dichiarazioni riprese dall'emittente televisiva saudita “Al Arabiya”. L'azienda che ora genera circa l'1,8 per cento dell'elettricità totale dell'India ogni anno, ha una capacità totale di 13 gigawatt di energia eolica e solare, compresi i progetti in corso. Lo scorso dicembre, l'Egitto ha firmato 7 memorandum d'intesa con aziende locali e internazionali riguardanti l'avvio di studi su progetti di produzione di idrogeno verde. (Cae)