Business news: Egitto, valore importazioni di grano aumenta del 96 per cento a ottobre 2022

- Il valore delle importazioni di grano ha raggiunto i 668 milioni e 865 mila dollari nell’ottobre 2022, registrando un aumento del 96 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo ha reso noto un rapporto dell’agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e di statistica. Nel 2021 le importazioni di grano hanno raggiunto i 342 milioni e 234 mila dollari. Nonostante il problema dell’accumulo di prodotti e beni di prima necessità nei porti del Paese, a causa della grave carenza di valuta estera, il totale delle importazioni egiziane di grano nella prima metà del 2022 è stato di circa un miliardo e 621 milioni di dollari, rispetto a un miliardo e 555 milioni di dollari nello stesso periodo del 2021. Il ministro egiziano dell'Approvvigionamento e del commercio interno, Ali al Moselhi, ha rivelato che la riserva strategica di merci è sicura e sufficiente per diversi mesi. “Le riserve bastano fino alla fine di maggio, mentre il Paese inizierà la raccolta del grano ad aprile. Le riserve di riso sono sufficienti per almeno sei mesi e mezzo e quelle di zucchero per almeno due o tre mesi”, ha spiegato il ministro. (Cae)