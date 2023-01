Business news: emiratina Adnoc annuncia primo progetto iniezione CO2 in una falda acquifera carbonatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera emiratina Adnoc ha annunciato durante la Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi di aver iniziato a lavorare al primo progetto di iniezione di CO2 in una falda acquifera carbonatica. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il progetto, che dovrebbe iniziare a iniettare CO2 nel secondo trimestre del 2023, segna un altro passo importante nell'impegno di Adnoc per ridurre la percentuale di anidride carbonica derivante dalle sue operazioni del 25 per centro entro il 2030 e raggiungere la cosiddetta “neutralità” entro il 2050. Yaser Saeed Almazrouei, direttore esecutivo di Adnoc Upstream, ha dichiarato: "La cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica svolgeranno un ruolo importante nella riduzione delle emissioni e nel raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Adnoc sta costruendo la sua posizione di leadership in quest'area mentre continuiamo a guidare la decarbonizzazione in tutte le nostre operazioni”. Come sottolineato dal funzionario di Adnoc, presso il complesso di Al Reyadah, la compagnia ha sviluppato il primo progetto di cattura della CO2 su larga scala della regione e sta lavorando per realizzare un piano d'azione da 15 miliardi di dollari. Una volta operativo, il progetto inizialmente sequestrerà completamente un minimo di 18.000 tonnellate all'anno di CO2 catturata dalle operazioni del produttore di fertilizzanti Fertiglobe per l'iniezione nelle falde acquifere carbonatiche onshore di Abu Dhabi. Il progetto del pozzo di iniezione di CO2 si basa sull'esperienza di Adnoc maturata dall’impianto di cattura dell’anidride carbonica di Al Reyadah, che ha la capacità di catturare fino a 800.000 tonnellate di CO2 all'anno. La posizione del pozzo per l'iniezione di CO2 e le formazioni geologiche mirate sono state identificate utilizzando i risultati di un’ampia indagine sismica in 3D di Adnoc. Il progetto contribuirà alla produzione di ammoniaca a basse emissioni, un vettore di idrogeno efficace e competitivo in termini di costi che può essere ampliato rapidamente e che vanta una intensità di carbonio inferiore rispetto ad altri combustibili. Il progetto sarà inoltre monitorato e valutato, utilizzando una tecnologia avanzata presso il Thamama Digital Center of Excellence di Adnoc, per garantire i massimi livelli di sicurezza ambientale. L’obiettivo di Adnoc è quello di giungere entro il 2030 a una capacità di cattura della CO2 pari a 5 milioni di tonnellate all’anno. (Res)