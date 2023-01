Business news: Oman avvia la produzione di gas naturale e condensato dal giacimento di Mabrouk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Shell Oman Integrated Gas Solutions, una sussidiaria di Shell International, ha annunciato l'avvio della produzione di gas dal giacimento di Mabrouk, a nord-est della concessione 10 nel Sultanato dell'Oman, e si prevede che il volume di produzione di questo giacimento raggiungerà i 500 milioni di piedi cubi al giorno di gas naturale entro la metà del 2024. Lo ha riferito l'agenzia di stampa dell'Oman, citando il ministro dell'Energia e dei minerali dell'Oman, Salem bin Nasser al Aufi, secondo cui la produzione di gas dal giacimento di Mabrouk aumenterebbe le riserve di gas naturale del Sultanato e aggiungerebbe valore nel percorso di transizione energetica e raggiungerebbe la neutralità zero entro il 2050, oltre ad attrarre investimenti esteri in questo settore vitale. La compagnia Oman Shell Integrated Gas Solutions detiene il 53,45 per cento della partecipazione operativa nell'area di concessione 10, mentre il gruppo omanita OQ detiene il 13,36 per cento e il restante 33,19 per cento appartiene a compagnia Marsa Lng di proprietà di Total e gruppo OQ. Dall'altra parte, l'agenzia stampa ha riferito che la compagnia Oman Lng ha concluso un accordo con thailandese Ptt Energies e la francese Total per fornire fino a 1,6 milioni di tonnellate di Gnl all'anno, a partire dal 2025. (Res)