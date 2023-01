Business news: Usa, segretaria Tesoro Yellen in Senegal, Zambia e Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, visiterà Senegal, Zambia e Sudafrica nell'arco delle prossime settimane. Lo ha riferito la Casa Bianca, secondo cui la visita sosterrà gli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare i legami con i Paesi del Continente africano. Yellen incontrerà funzionari di governo ed esponenti del settore privato per discutere questioni quali la sicurezza energetica e alimentare. In Senegal, la segretaria incontrerà il presidente e leader dell'Unione africana, Macky Sall. Yellen sarà la prima funzionaria di governo Usa a visitare l'Africa dal mese scorso, quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato più di 15 miliardi di dollari in accordo di interscambio commerciale e investimento con diversi Paesi della regione. Nel corso del 2023 visiteranno l'Africa anche il presidente Biden, la vicepresidente Kamala Harris, la rappresentante del Commercio Katherine Tai e la segretaria del Commercio, Gina Raimondo. (Was)