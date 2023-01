Business news: blackout elettrici, in Sudafrica opposizione e sindacati minacciano azione legale contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni partiti di opposizione, un sindacato e diversi imprenditori del Sudafrica hanno minacciato di citare in giudizio il governo per i continui blackout elettrici che da settimane paralizzano il Paese e hanno dato tempo al governo fino a venerdì per stabilizzare l'approvvigionamento di elettricità o affrontare un'azione legale per aver violato il suo dovere di fornire elettricità. In una lettera indirizzata al ministro delle Imprese pubbliche Pravin Gordhan e all'amministratore delegato della società di servizi statali Eskom, Andre de Ruyter, affermando che lo Stato ha violato il suo obbligo di fornire elettricità. I blackout sono frequenti in Sudafrica da più di un decennio, tra cattiva gestione e scandali di corruzione che hanno coinvolto i vertici dell'azienda statale Eskom. Recentemente la situazione si è aggravata con il governo che è stato costretto ad imporre fino a 10 ore di interruzioni di corrente al giorno. Il problema ha spinto il presidente Cyril Ramaphosa a cancellare la sua partecipazione al Forum economico di Davos per tenere una serie di incontri con i leader imprenditoriali e sindacali. (Res)