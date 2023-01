Business news: Ghana, governo proroga al 31 gennaio scadenza programma di scambio del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ghana ha prorogato per la terza volta fino al 31 gennaio la scadenza del programma di scambio del debito. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Ken Ofori-Atta, precisando che la decisione è stata adottata per consentire al governo di creare consenso mentre si impegna con le istituzioni interessate e i singoli investitori. "Costruire consenso è la chiave per una ripresa economica di successo per il Ghana", ha scritto Ofori-Atta su Twitter, aggiungendo che la registrazione per lo scambio di debiti sarà estesa "in attesa di un ulteriore coinvolgimento delle parti interessate". Il Paese, colpito dalla crisi inflattiva nel dicembre dello scorso anno, ha lanciato il piano di conversione del debito attraverso il ministero delle Finanze pochi giorni prima di concludere un accordo a livello di personale con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un pacchetto di salvataggio da 3 miliardi di dollari. L'Fmi, da parte sua, ha fatto sapere che il suo consiglio approverà l'accordo solo se il Ghana subirà una completa ristrutturazione del debito. La scadenza, inizialmente fissata per il 19 dicembre, era stata precedentemente prorogata al 30 dicembre e poi al 16 gennaio. La scorsa settimana il Ghana ha offerto di pagare ai detentori della sua obbligazione del 2023 una commissione in contanti del 2 per cento in cambio della registrazione allo scambio, ma l'opposizione al programma è rimasta pervasiva. (Res)