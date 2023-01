Business news: in Sudafrica rischio grave carenza di pollame a causa delle interruzioni di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica potrebbe dover affrontare gravi carenze di pollame a causa della crisi energetica che sta colpendo la macellazione dei polli. È l'allarme lanciato dall'Associazione avicola sudafricana del Sudafrica (Sapa), che in un comunicato afferma di aver dovuto ridurre il numero di polli macellati poiché i mattatoi non sono in grado di tenere il passo a causa delle continue interruzioni di corrente. Secondo quanto riferito dai media locali, circa 10 milioni di pulcini sono stati abbattuti soltanto nelle ultime settimane e alcuni marchi di spicco come Kfc stanno già subendo l'impatto della crisi, con la possibilità che la situazione peggiori e che diventi un problema a lungo termine che arrivi ad interessare i mercati al dettaglio e all'ingrosso. (Res)