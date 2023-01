Business news: segretaria Tesoro Usa Yellen in Senegal, investiremo oltre 350 milioni di dollari in economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono investire in Africa più di 350 milioni di dollari per agevolare l'accesso ad internet e potenziare le competenze digitali ed imprenditoriali nel continente più giovane al mondo. Lo ha detto la segretaria Usa al Tesoro, Janet Yellen, da oggi in visita ufficiale in Senegal. Parlando alla delegazione generale per l'imprenditorialità rapida per le donne e i giovani, incubatore di imprese e spazio co-working situato a Dakar e sostenuto dagli Usa, Yellen ha sottolineato come in Senegal l'età media sia di 19 anni e 1,7 milioni di persone entrino ogni mese nel mercato del lavoro. Un aspetto che è "un'opportunità per il continente", ha detto Yellen, avvertendo tuttavia che per sfruttare questa crescita è necessario che i Paesi africani sappiano diffidare "da accordi brillanti che potrebbero rivelarsi opachi", rivelandosi non benefici per le persone alle quali erano stati proposti. Il velato riferimento alla Cina è stato poi reso esplicito quando l'alta funzionaria ha affrontato la questione del debito, freno importante allo sviluppo del continente africano. "La comunità internazionale, inclusa la Cina, deve fornire una significativa riduzione del debito per aiutare i Paesi (dell'Africa) a ritrovare la loro posizione", ha detto Yellen, per la quale una "tempestiva riduzione del debito è nell'interesse sia dei debitori che dei creditori". (Res)