Ucraina: la minaccia di Volodin, fornitura armi occidentali a Kiev causerà un disastro globale

20 luglio 2021

- La fornitura di armamenti offensivi dall'Occidente alle autorità di Kiev porterà a un disastro globale e a misure di ritorsione da parte della Russia attraverso l'uso di armi più potenti. Lo ha detto il presidente della Duma di Stato russa Vjacheslav Volodin su Telegram. "Le consegne di armi offensive al regime di Kiev porteranno a una catastrofe globale. Nel caso in cui Washington e i Paesi della Nato forniscano armi che verranno utilizzate per colpire le città civili e tentare di impadronirsi dei nostri territori, poiché questo minacciano, seguirà una ritorsione con armi più potenti", ha detto Volodin. Il presidente della Camera bassa ha sottolineato che i membri del Congresso degli Stati Uniti, i legislatori del parlamento tedesco, dell'Assemblea nazionale francese e degli altri Parlamenti europei "dovrebbero rendersi conto della loro responsabilità nei confronti dell'umanità”. "Con le loro decisioni, Washington e Bruxelles stanno conducendo il mondo a una guerra terribile, a ostilità completamente diverse da quelle odierne, quando gli attacchi vengono effettuati esclusivamente contro le infrastrutture militari e critiche del regime di Kiev. Data la superiorità tecnologica delle armi russe, i politici che prendono tali decisioni devono capire che ciò potrebbe finire in una tragedia globale che distruggerà i loro Paesi", ha affermato Volodin. (Rum)