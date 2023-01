Francia: martedì decisione magistratura su accuse di stupro contro ministro Darmanin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura francese deciderà martedì sul ricorso presentato da Sophie Patterson-Spatz contro l'archiviazione del caso che vede il ministro dell'Interno Gérald Darmanin accusato di stupro. Patterson-Spatz ha presentato una prima denuncia di stupro contro Darmanin nella primavera del 2017, per fatti presumibilmente accaduti a Parigi nel 2009. Secondo la donna, Darmanin le avrebbe chiesto un rapporto sessuale in cambio del suo sostegno quando era a capo del dipartimento degli affari legali dell’Unione per un movimento popolare (Ump), ora noto come I Repubblicani. Sia Patterson-Spatz, sia Darmanin riconoscono di aver avuto una relazione sessuale, ma la donna crede che, a un certo punto, sarebbe stata costretta ad avere un rapporto con l’attuale ministro dell’Interno. Lo scorso 13 dicembre la procura ha chiesto la conferma dell'archiviazione, ritenendo che "non si possa ritenere che” la donna “non abbia acconsentito all'atto sessuale", una posizione contestata dai legali di Patterson-Spatz che parlano di un rapporto sessuale "estorto", "né libero, né consentito". Una donna di Tourcoing, comune nel nord della Francia, aveva anche accusato Darmanin, allora ministro dei Conti Pubblici, di averla costretta a fare sesso in cambio di alloggio e lavoro. L'inchiesta è stata archiviata nel 2018.(Frp)