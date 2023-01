Business news: Canada, l'inflazione rallenta al 6,3 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale in Canada ha rallentato al 6,3 per cento nel mese di dicembre, grazie in particolare al recente calo dei prezzi del gas. Lo indicano i dati dell'agenzia federale di statistica, attribuiti anche al calo dei costi d'interesse sui mutui e dei prezzi per l'abbigliamento e la cura personale. Ancora in crescita, invece, i prezzi dei prodotti alimentare, di 11 punti percentuali rispetto a un anno fa. A novembre l'inflazione si era attestata al 6,8 per cento su base annuale. (Was)