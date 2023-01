Usa: fonti stampa, il capo di gabinetto della Casa Bianca verso le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di gabinetto della Casa Bianca, Ron Klain, ha in programma di annunciare le sue dimissioni dall’incarico nelle prossime settimane. Fonti anonime hanno confermato al “Washington Post” che non è stata ancora decisa una data per l’annuncio, ma che Klain ha assicurato che rimarrà fino al discorso sullo Stato dell’Unione del presidente Joe Biden, in programma per il prossimo 7 febbraio, e che farà il possibile per facilitare il passaggio delle consegne al suo successore. Tra i possibili candidati, secondo le fonti, ci sarebbero Jeff Zients, che ha coordinato la risposta del governo federale alla pandemia di Covid-19; la consigliera Anita Dunn; e Steve Ricchetti, già capo di gabinetto di Biden durante il suo mandato da vicepresidente nell’amministrazione Obama. (Was)