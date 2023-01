Business news: inflazione, prezzi all'ingrosso in calo dello 0,5 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi all'ingrosso negli Stati Uniti sono diminuiti dello 0,5 per cento nel mese di dicembre, in maniera più sostenuta rispetto alle attese degli analisti. Lo indicano i dati del dipartimento del Commercio, che mostrano come l'inflazione continui a rallentare dopo il picco della scorsa estate. Su base annuale, la crescita dei prezzi all'ingrosso si è attestata al 6,2 per cento, rispetto al 7,3 per cento del precedente mese di novembre. Si tratta del rallentamento più importante registrato dal giugno del 2022. (Was)