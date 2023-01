Business news: Uzbekistan Airways ordina 12 aeromobili Airbus A320neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Uzbekistan Airways ha siglato un ordine fermo con Airbus per 12 aeromobili della famiglia A320neo (otto A320neo e quattro A321neo). Lo rende noto la società europea, precisando che i nuovi aeromobili si aggiungeranno all'attuale flotta del vettore composta da 17 aeromobili della Famiglia Airbus A320. La scelta dei motori sarà effettuata dal vettore in una fase successiva. Gli aeromobili della famiglia A320neo saranno dotati della nuova cabina Airbus Airspace, che porterà il comfort premium sul mercato degli aeromobili a corridoio singolo. Il vettore prevede di utilizzare i nuovi aeromobili per sviluppare ulteriormente il proprio network di rotte nazionali e internazionali. "La famiglia A320neo incorpora le più recenti tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e gli Sharklet, che insieme consentono un risparmio di carburante e di emissioni di CO2 di almeno il 20 per cento. Con oltre 8.600 ordini da parte di più di 130 clienti, la famiglia A320neo è l'aeromobile più richiesto al mondo", conclude il comunicato. (Cip)