Business news: Emirati e Corea del Sud firmano 13 accordi, previsti investimenti arabi per 30 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti investiranno 30 miliardi di dollari in Corea del Sud nei settori dell'energia nucleare, delle armi e dell'energia. E' quanto emerso durante il vertice tra i presidente di Emirati e Corea del Sud, rispettivamente Mohamed bin Zayed al Nahyan e Yoon Suk Yeol, secondo quanto riportato dai media locali. L'investimento sarà effettuato in modo uniforme nelle aree di cooperazione strategica tra i due Paesi, tra cui l'energia nucleare, le armi, l'idrogeno e l'energia solare, ha affermato il segretario presidenziale per i media sudcoreano. Durante la visita del presidente sudcoreano ad Abu Dhabi, la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato 13 memorandum d'intesa sul rafforzamento della cooperazione nei settori dell'energia, delle armi e in altri settori. Inoltre, sono stati firmati una dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato energetico strategico tra i due Paesi attraverso un "partenariato energetico strategico globale", un protocollo d'intesa sulla cooperazione strategica dell'industria della difesa e un accordo su un progetto congiunto di riserva petrolifera. Quest'ultimo progetto prevede che la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) possa stoccare il suo greggio presso l'impianto di Yeosu della Korea National Oil Corp., consentendo alla Corea del Sud di acquistare rapidamente petrolio durante una crisi di approvvigionamento. Corea del Sud ed Emirati hanno firmato dei protocolli d'intesa per accelerare la transizione verso un'economia "net-zero" in cui le emissioni di gas serra siano ridotte il più vicino possibile allo zero, sviluppando congiuntamente aerei da trasporto multiuso e stabilendo un partenariato strategico per gli investimenti tra la sudcoreana Kdb Bank e l'emiratina Mubadala, una holding statale che funge da fondo sovrano. Inoltre, sono stati firmati memorandum d'intesa sulla produzione e l'uso dell'idrogeno, sulla cooperazione spaziale tra i due Paesi, sulla cooperazione tra piccole e medie imprese, sulla cooperazione nell'uso delle risorse idriche, sulla cooperazione in materia di energia nucleare e un protocollo d'intesa sulla cooperazione finanziaria tra Korea Eximbank e Taqa, l'Abu Dhabi National Energy Company. (Res)