Business news: Banca centrale Egitto, erogati oltre 2 miliardi di dollari per sbloccare le merci nei porti

- Le banche dell'Egitto hanno erogato più di due miliardi di dollari negli ultimi tre giorni per soddisfare le richieste degli importatori. Lo ha annunciato la Banca centrale egiziana in un comunicato stampa. L'erogazione dei fondi per sbloccare le merci bloccate nei porti "riflette la capacità del settore bancario di fornire dollari", ha spiegato la Banca centrale. Negli ultimi mesi, l'Egitto ha sofferto di una carenza di valuta estera, che ha causato l'accumulo di miliardi di dollari di merci nei porti egiziani. A metà dicembre 2022, il governo ha iniziato a fornire dollari per lo svincolo delle merci, parallelamente al declino nel valore della sterlina rispetto al dollaro. Il mercato dei cambi ha assistito a un movimento positivo da mercoledì scorso, 11 gennaio, quando la valuta locale è scesa a oltre 32 sterline per dollaro durante le contrattazioni dello stesso giorno. In settimana il prezzo medio ufficiale del dollaro è stato di 29,6 sterline, secondo il sito internet della Banca centrale. La Banca centrale ha monitorato un aumento delle entrate in valuta estera delle banche, sia dal mercato locale, sia dai proventi delle rimesse degli egiziani all'estero, nonché dal settore del turismo. L'afflusso di valuta estera è dovuto anche all'ingresso di investitori stranieri nel mercato egiziano con importi superiori a 925 milioni di dollari. (Cae)