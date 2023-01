Business news: Saudi Aramco espande la sua presenza negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico saudita Saudi Aramco ha acquistato il 100 per cento delle quote della società statunitense Motiva Trading attraverso il proprio ramo commerciale Aramco Trading Company e ha stabilito una filiale in Texas, denominata Aramco Trading Americas, con sede a Houston, con l’obiettivo di commercializzare prodotti petroliferi nel continente. Secondo quanto riferito dal sito di informazione “Attaqa”, la nuova entità rappresenterà l'unico fornitore e acquirente dei prodotti della raffineria Motiva, la più grande raffineria degli Stati Uniti situata a Port Arthur, con una capacità produttiva stimata di 630.000 barili al giorno. Queste mosse sono "un passo da gigante verso l'attuazione della nostra ambiziosa strategia di crescita globale che mira ad espandere la portata geografica e le operazioni, migliorando ulteriormente la flessibilità dei nostri prodotti”, ha commentato Mohammed al Mulhim, amministratore delegato di Aramco Trading. (Res)