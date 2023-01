Business news: Arabia Saudita primo fornitore petrolifero della Cina nel 2022, segue la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita si conferma nel 2022 il primo fornitore petrolifero della Cina nel 2022, con 87,5 milioni di tonnellate (1,75 milioni di barili di petrolio al giorno), seguita dalla Russia, secondo principale fornitore di Pechino con 86,25 tonnellate. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Amministrazione generale delle dogane cinesi. Le importazioni di petrolio russo sono aumentate dell’8 per cento rispetto allo scorso anno, con Mosca che ha dirottato sottocosto verso le Cina parte delle forniture destinate all’Europa a seguito delle sanzioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina. I dati doganali mostrano che l'Arabia Saudita ha spedito in Cina un totale di 87,49 milioni di tonnellate di greggio nel 2022, equivalenti a 1,75 milioni di barili al giorno, mantenendosi sugli stessi livelli del 2021, nonostante il rallentamento della domanda interna cinese. Secondo i dati pubblicati dall’Autorità doganale cinese, le importazioni di greggio dalla Malesia sono quasi raddoppiate nel 2022 a 35,68 milioni di tonnellate. Vale la pena notare che la Malesia è un punto di transito per le spedizioni petrolifere sotto sanzioni provenienti dall’Iran e dal Venezuela. Le dogane cinesi non hanno registrato alcuna importazione di greggio venezuelano per tutto il 2022, mentre dall'Iran sono giunte in chiaro circa 780.392 tonnellate di petrolio greggio. Pechino è il principale acquirente di petrolio iraniano, ma la maggior parte delle esportazioni iraniane viene riclassificata come originaria di altri Paesi per eludere le sanzioni statunitensi. La società di monitoraggio navale Vortexa ha stimato che le importazioni cinesi di petrolio iraniano sono aumentate da dicembre 2022 a un record di 1,2 milioni di barili al giorno, una crescita del 130 per cento rispetto all'anno precedente. Le importazioni petrolifere dagli Stati Uniti hanno raggiunto invece 7,89 milioni di tonnellate nel 2022, in calo del 31 per cento su base annua. (Cip)