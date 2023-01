Business news: Senegal, nominato nuovo amministratore delegato della Banca di sviluppo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico (Bnde) del Senegal ha annunciato la nomina di Abdoulaye Niane a nuovo amministratore delegato. Esperto in materia fiscale, riferisce "Financial Afrik", Niane può vantare 15 anni di esperienza nell'amministrazione senegalese e di oltre 35 nel settore bancario a livello nazionale ed internazionale. Nel nuovo incarico sarà sua responsabilità accompagnare il processo di sviluppo del partenariato pubblico-privato, essendo già stato in passato un convinto sostenitore delle attività di piccole e medie imprese senegalesi. Negli ultimi anni, la Bnde ha registrato un forte aumento del bilancio, passato dai circa 30 miliardi di franchi Cfa (oltre 45,7 milioni di dollari) del 2014 ai 332 miliardi (oltre 506 milioni di dollari) del 2021, a conferma di una significativa crescita delle sue attività. Secondo la Bnde, la nomina di Niane è un riconoscimento della sua capacità di infondere una "buona dinamica costruttiva e inclusiva" per lo sviluppo delle imprese senegalesi, con una rete che conta sul territorio più di 43 agenzie e punti vendita. (Res)