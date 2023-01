Business news: Banca centrale Tanzania procede in progetto di valuta digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tanzania procede nella creazione di una valuta digitale. Lo hanno annunciato i vertici dell'organismo, ricordando che il progetto è capitanato dal governatore Emmanuel Mpawe Tutuba, recentemente nominato alla guida dell'istituto di credito. In un comunicato, la banca ha precisato che una fase di ricerca è in corso e che per sviluppare la nuova valuta è stato formato un team tecnico multidisciplinare per esaminare gli aspetti pratici della valuta. Una conferenza specifica sulla nuova valuta sarà organizzata prossimamente. (Res)