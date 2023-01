Kosovo-Slovenia: Fajon, discutere proposta Ue per normalizzazione relazioni Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, ha invitato Belgrado e Pristina a “sedersi e discutere la proposta dell'Unione europea per la normalizzazione delle relazioni”. La dichiarazione è stata pronunciata nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologa kosovara, Donika Gervalla, oggi a Pristina. "Ho sempre detto che il Kosovo dovrebbe lottare per la normalizzazione delle relazioni, e dovrebbero iniziare i negoziati per parlare della proposta dell'Ue che c’è sul tavolo", ha detto la ministra slovena aggiungendo che Lubiana sostiene il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall’Ue.(Alt)