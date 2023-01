Kosovo: presidenza serbo Vucic a inviato britannico Peach, cruciale formare Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato oggi a Belgrado l'inviato speciale del governo britannico per i Balcani occidentali, Stuart Peach, il quale è stato informato sulla posizione di Belgrado rispetto all'attuale situazione nella regione, specialmente in Kosovo. Lo riporta l'emittente "N1". "Ho sottolineato a Peach il numero crescente di incidenti e mosse unilaterali di Pristina che minacciano fondamentalmente la sicurezza e la sopravvivenza di serbi e non albanesi in Kosovo", ha scritto Vucic sul proprio profilo Instagram, affermando di aver ribadito all'inviato britannico che la Serbia, "come sempre fino ad ora, rimane sinceramente impegnata a preservare la pace nella regione, come dimostrano numerose iniziative di integrazione regionale, il cui promotore è il nostro Paese", ha aggiunto. Il presidente serbo ha quindi sottolineato come per Belgrado "la questione chiave rimanga la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)", come anche, ha sottolineato, "gli obblighi assunti da Pristina in conformità con gli accordi internazionali, così come la sicurezza della popolazione serba in Kosovo, per la quale ci aspettiamo il pieno sostegno del Regno Unito", ha aggiunto Vucic. (Seb)