Ucraina: stampa di Mosca, primi volontari dalla Serbia si addestrano con battaglione russo Sudoplatov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi volontari serbi hanno iniziato a sottoporsi all'addestramento per far parte del battaglione russo di volontari Sudoplatov nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo riferisce il quotidiano belgradese "Danas", rilanciando una notizia dell’agenzia russa “Ria Novosti”. "Siamo venuti per sostenere i fratelli russi, poiché ricordiamo bene gli eventi accaduti in Jugoslavia negli anni Novanta. Ricordiamo l'ingiustizia che la Nato ha mostrato nei confronti della Serbia e la situazione in Kosovo. Pertanto, siamo venuti per sostenere il popolo russo nella sua lotta", ha affermato uno dei volontari serbi intervistato dall’agenzia russa. "I ragazzi venuti da Belgrado sono dei veri patrioti. I nostri fratelli d'armi sono arrivati nella regione di Zaporizhzhia, sebbene le leggi della Serbia vietino ai propri cittadini di partecipare a un'operazione militare speciale. Oggi, per la prima volta, sono stati fianco a fianco con i nostri ragazzi, dimostrando la loro lealtà alla Russia e la loro disponibilità a combattere contro il nazismo", ha affermato Evgenij Balickij, capo dell'amministrazione russa della regione, il quale ha aggiunto che tra i serbi ci sono persone con esperienza di servizio militare, atleti ed esperti di arti marziali. Secondo il Codice penale della Serbia, la partecipazione a conflitti armati è punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e la pena aumenta a otto anni se l'atto è stato commesso come gruppo. La pena per chi organizza le partenze è fino a dieci anni di reclusione.(Seb)