Bosnia: premier Kristo incontra inviato Ue Lajcak, focus su cammino europeo e riforme

- La premier della Bosnia Erzegovina, Borjana Kristo, ha incontrato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina Miroslav Lajcak, a margine del World Economic Forum di Davos in Svizzera. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena", secondo cui i due hanno discusso del cammino europeo della Bosnia Erzegovina, delle riforme imminenti e degli attesi processi che garantiranno i necessari progressi sul fronte politico interno ed esterno del Paese balcanico. "Tali processi", ha sottolineato Kristo, "saranno condotti in conformità con le linee guida e i principi firmati dalle autorità esecutive e legislative a livello statale per il periodo 2022-2026". La premier, dopo aver sottolineato l'importanza della concessione dello status di candidato Ue della Bosnia Erzegovina per l'intera regione, ha assicurato da parte sua l'impegno volto a riforme che assicureranno la "massima stabilizzazione, il progresso socioeconomico e la realizzazione delle priorità di politica estera" del Paese. (Seb)