Kosovo: comandante Kfor, situazione pacifica ma instabile e imprevedibile

- La situazione in Kosovo è per lo più pacifica ma estremamente fragile, instabile e imprevedibile. Lo ha riferito il comandante della missione Nato Kfor in Kosovo, general maggiore Angelo Michele Ristuccia, in un incontro con i capi di stato maggiore degli Stati membri della Nato, ripreso dalla stampa di Belgrado. "Al momento, la situazione generale della sicurezza in Kosovo è generalmente pacifica, ma estremamente fragile, instabile e imprevedibile a causa di diverse questioni irrisolte e talvolta convergenti", ha affermato Ristuccia, il quale ha sottolineato che la missione continua a svolgere quotidianamente e imparzialmente il mandato assegnatole dalle Nazioni Unite al fine di mantenere la sicurezza e la libertà di movimento ed è pronta ad intervenire se necessario. (Seb)