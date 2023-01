Serbia: presidente Vucic, sappiamo che non entreremo “domani” nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Serbia sa che non entrerà “domani o dopodomani” nell’Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, intervenendo al panel “Widening Europe’s Horizons” organizzato nell’ambito del Forum economico mondiale a Davos. “Non siamo più entusiasti come prima e l’Ue non è così entusiasta di noi come era prima”, ha detto Vucic, estendendo il discorso all’intera regione dei Balcani occidentali. Nella regione, secondo Vucic, “in Macedonia del Nord, in Serbia e anche in Montenegro” stanno calando i consensi popolari verso Ue. Riguardo alla questione dell’Ucraina, Vucic ha ribadito che la Serbia sostiene la sua integrità territoriale e ha sempre rispettato le risoluzioni internazionali, “a differenza” di altri Paesi in riferimento alla risoluzione Onu 1244 sul Kosovo. L’unica questione che differenzia la Serbia dagli altri Paesi Ue sull’Ucraina, ha detto ancora Vucic, è riguardo alle sanzioni alla Russia. A questo proposito il presidente serbo ha rivendicato la possibilità di avere una pluralità di opinioni sulle questioni. “Non sono mai stato del club del pensiero unico”, ha detto Vucic, ricordando infine che la Serbia ha fatto esperienza del regime delle sanzioni per anni.(Res)