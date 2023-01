Serbia-Kosovo: ministro Difesa, da mediatori internazionali nessuna buona offerta a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mediatori internazionali non hanno “offerto nulla di buono” alla Serbia in merito alla questione del Kosovo. È quanto affermato dal ministro della Difesa, Milos Vucevic, in un’intervista all’emittente radiotelevisiva serba “Rts”, parlando del colloquio avuto ieri dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, con i mediatori del Quintetto (Usa, Regno Unito, Francia, Germania, Italia). A Vucic è stata ribadita la “piattaforma franco-tedesca” e gli sono state riportate le conseguenze che potrebbero avvenire in caso di mancata accettazione della proposta. “Ci aspettano decisioni difficili", ha detto Vucevic. Quando gli è stato chiesto se ci fosse un ultimatum sul tavolo, il ministro ha affermato che il presidente ha detto molto precisamente di aver ricevuto dati e informazioni su cosa potrebbe accadere se la Serbia non dovesse essere sufficientemente collaborativa. "Presumo che abbiano messo sul tavolo conseguenze politiche ed economiche per la Serbia, che sono negative. Parliamoci chiaro, stiamo parlando di Pristina” e di cosa accadrà “se non riconosciamo ufficialmente come territorio indipendente quello che loro definiscono Kosovo, e la definiamo come la provincia del Kosovo e Metohija”, ha detto Vucevic. (segue) (Seb)