Business news: Turkmenistan interrompe export di gas all’Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Turkmenistan ha interrotto le esportazioni di gas verso il vicino Uzbekistan e ridotto quelle verso la Cina. Lo riporta il sito d’informazione uzbeko “Gazeta”, secondo cui il taglio agli approvvigionamenti di metano è iniziato lo scorso 12 gennaio, quando un drastico calo delle temperature ben sotto lo zero ha portato alla formazione di idrati di gas nei giacimenti, incluso quello di Galkynysh. Il Turkmenistan riesce al momento a pompare gas in volumi ridotti solo verso la Cina attraverso una condotta che attraversa Uzbekistan e Kazakhstan prima di raggiungere il confine cinese, nota come gasdotto Asia centrale-Cina e più moderna rispetto al gasdotto Asia centrale-Centro che è invece diretta verso la Russia. (Res)