Business news: il co-presidente di Bain Capital verso il ritiro dopo 34 anni di carriera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-presidente di Bain Capital, Steve Pagliuca, rinuncerà al proprio incarico dopo 34 anni di carriera nella società di private-equity. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui Pagliuca rimarrà nella veste di consigliere senior e manterrà il ruolo nei consigli di amministrazione di alcune delle aziende in portafoglio, oltre a restare un importante investitore in Bain. La rinuncia alla carica di co-presidente rientra in un piano delineato alcuni anni fa, come confermato dai co-dirigenti della società John Connaughton e Jonathan Lavine, che manterranno i ruoli assunti nel 2016. (Was)