Business news: Goldman Sachs registra calo del 69 per cento degli utili nel quarto trimestre 2022

- La banca d'affari statunitense Goldman Sachs ha registrato un calo del 69 per cento superiore alle attese nell'utile del quarto trimestre a causa delle pesanti perdite nel business consumer e di un crollo delle operazioni che ha colpito la sua unità di investment banking. Le azioni della banca, si legge in una nota, sono scese di quasi l'1,7 per cento nel trading pre-mercato, mentre l'istituto ha registrato un utile di 1,19 miliardi dollari - 3,32 dollari - per azione nel quarto trimestre 2022 rispetto a 3,81 miliardi - 10,81 dollari per azione - dell'anno precedente. Nello stesso trimestre le commissioni di investment banking di Goldman Sachs sono diminuite del 48 per cento. La banca ha anche riportato una perdita ante-imposte di 778 milioni di dollari e una perdita di 1,2 miliardi di dollari per l'unità di consumo nei primi nove mesi del 2022. La volatilità del mercato, stimolata dalla stretta quantitativa della Federal Reserve, ha tuttavia potenziato l'attività di trading di Goldman, i cui ricavi da trading di reddito fisso, valute e materie prime sono aumentati del 44 per cento, mentre quelli da negoziazione di azioni sono diminuiti del 5 per cento. I ricavi netti complessivi, infine, sono diminuiti del 16 per cento a 10,6 miliardi di dollari. (Was)