Business news: Morgan Stanley, profitti in calo del 40 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento statunitense Morgan Stanley ha registrato profitti per 2,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in calo del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha reso noto lo stesso istituto che, pur avendo riportato entrate in crescita nella gestione dei patrimoni, non è riuscito a far fronte alle perdite nel settore degli investimenti bancari. I profitti, pari a 1,26 dollari per azione, hanno comunque superato le aspettative degli analisti, che si fermavano a 1,19 dollari per azione. (Was)